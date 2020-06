Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό γονάτισε σε διαδήλωση κατά του ρατσισμού - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ο Τριντό κρατούσε στα χέρια του ένα μαύρο μπλουζάκι με τη λευκή επιγραφή «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» (Black Lives Matter) που του έδωσαν διαδηλωτές. Δεν απευθύνθηκε στο πλήθος, αλλά κούνησε καταφατικά το κεφάλι του αρκετές φορές, χειροκροτώντας επίσης ομιλίες που φώναζαν «Οι ζωές των μαύρων μετρούν», ζητώντας «αλλαγή τώρα». Αποχώρησε καθώς οι διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός γονάτισε τρεις φορές μαζί με τους διαδηλωτές, μια κίνηση ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα και τη μεταχείριση Αφροαμερικανών από την αστυνομία. Την μία φορά γονάτισε για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, τον χρόνο κατά τον οποίο ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν πίεζε με το γόνατό του το λαιμό του Φλόιντ προκαλώντας τον θάνατό του.

Η συμμετοχή Τριντό στη διαδηλώση ήρθε μια μέρα αφότου η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε μια αυτόχθονη γυναίκα κατά τη διάρκεια ενός αστυνομικού ελέγχου στον ανατολικό Καναδά.

«Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι μια μακροπρόθεσμη αλλαγή», δήλωσε η 24χρονη Σίσι Ακιγκμπε, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 9.000 δολάρια σε διαδικτυακό έρανο για να προσφέρει ποτά και σνακ στους διαδηλωτές στην Οτάβα. «Έχουμε μεταχειριστεί άδικα και είμαστε κουρασμένοι».

«Υπάρχει πάρα πολύ ρατσισμός σε όλο τον κόσμο, στη Γαλλία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά. Είναι σημαντικό να αντιταχθούμε σε αυτό αν θέλουμε να αλλάξει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στεφάν Κριμποντό, ένας από τους διαδηλωτές.

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει ότι ένας μεγάλος αριθμός Καναδών συνειδητοποίησαν ξαφνικά ότι οι διακρίσεις που βιώνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι μια πραγματικότητα και κάτι τέτοιο πρέπει να σταματήσει», δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ο Τριντό.

Την Τρίτη, όταν ζητήθηκε από τον Καναδό πρωθυπουργό να σχολιάσει την ιδέα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιώτες εναντίον διαδηλωτών, ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός, που συνήθως απαντά αμέσως και ευθέως στους δημοσιογράφους, έμεινε σιωπηλός επί 20 δευτερόλεπτα… προτού να δηλώσει ότι οι Καναδοί παρακολουθούν «με φρίκη» την κατάσταση στις ΗΠΑ.

Διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας πραγματοποιήθηκαν σε άλλες πόλεις του Καναδά χθες Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένου του Τορόντο, όπου ο μαύρος αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης Μαρκ Σόντερς, γονάτισε καθώς συναντήθηκε με διαδηλωτές στο κέντρο της πόλης.

«Σας βλέπουμε και σας ακούμε», είπε. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ χαιρέτισε τον Σόντερς την «απίστευτη ηγεσία» του.

