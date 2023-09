Καναδάς: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής μετά τις τιμές του κοινοβουλίου προς έναν Ουκρανό εθελοντή των Ες-Ες

"Με βαριά καρδιά σηκώνομαι για να ενημερώσω τα μέλη για την παραίτησή μου από τη θέση του προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων", δήλωσε ο Άντονι Ρότα ενώπιον του κοινοβουλίου, εκφράζοντας "τη βαθιά του λύπη για το λάθος του".

BREAKING: Canadian speaker Anthony Rota has resigned after calling a Ukrainian Nazi a “hero.”

Total humiliation.

It gets even worse. Poland is now moving to extradite 98 year old Yaroslav Hunka, the Nazi who was praised in the World Stage.

“In view of the scandalous events in… pic.twitter.com/8gbfixFNEP