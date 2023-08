Καναδάς: Πέντε εκατομμύρια μέλισσες έπεσαν από φορτηγό – Οι οδηγοί κλήθηκαν να κλείσουν τα παράθυρα

Η περιφερειακή αστυνομία του Χάλτον δήλωσε ότι έλαβε κλήση γύρω στις 6:15 π.μ. που ανέφερε ότι τα κιβώτια με τις μέλισσες είχαν ξεκολλήσει από ένα φορτηγό και έπεσαν στο οδόστρωμα.

HAPPENING NOW: Police in Burlington are warning residents after a load of five million bees fell off a truck. https://t.co/bWqlOP9WwW

Όπως αναφέρθηκε τα κιβώτια ήταν στον δρόμο και σμήνη μελισσών πετούσαν τριγύρω, όπως γράφει η ΕΡΤ.

Η αστυνομία προειδοποίησε τους οδηγούς να κλείνουν τα παράθυρά τους και τους πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή.

Περίπου μία ώρα αφότου η αστυνομία δημοσίευσε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί μελισσοκόμοι επικοινώνησαν μαζί της προσφέροντας βοήθεια. Μελισσοκόμοι έφτασαν στο σημείο και περίπου στις 9:15 π.μ., η αστυνομία δήλωσε ότι οι περισσότερες από τα πέντε εκατομμύρια μέλισσες είχαν συλλεχθεί με ασφάλεια και τα κιβώτια απομακρύνονταν.

**UPDATE**

Thanks to the overwhelming response from beekeepers coming to help we expect the scene to be clear in approx. 30 mins.

The majority of the bees have been safely collected and crates will be hauled away. https://t.co/rCT0Hyyt4U