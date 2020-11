Καναδάς: Πολλά θύματα από επίθεση με μαχαίρι στο Κεμπέκ - Συνελήφθη ύποπτος - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 2 νεκροί και 5 τραυματίες από την επίθεση.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το συμβάν:

Quebec City Mass Stabbing:

- 2 dead, 5 injured, after stabbing attack in Quebec City, Canada

- The suspect, who is now in custody, was dressed in medieval clothes

- Stabbings occurred near the National Assembly