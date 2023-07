Καναδάς: Τέσσερις αγνοούμενοι –ανάμεσά τους 2 παιδιά– από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νέα Σκωτία

Άλλοι δύο άνθρωποι κηρύχθηκαν αγνοούμενοι σε παρόμοιο περιστατικό, πρόσθεσε η εκπρόσωπος. Δυο επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου μπόρεσαν να σωθούν.

Στα τέλη Μαΐου, η Νέα Σκωτία είχε επίσης δεχτεί σκληρό πλήγμα, αλλά σε εκείνη την περίπτωση από πυρκαγιές, που ρήμαξαν δάση σε αυτή και σε άλλες καναδικές επαρχίες.

Ο Τιμ Χιούστον, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της επαρχίας, υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως μέσα σε 24 ώρες σημειώθηκαν κατακρημνίσεις 250 χιλιοστών, ή με άλλα λόγια βροχές ισόποσες με αυτές τριών μηνών κατά μέσο όρο.

Πρόσθεσε πως κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τομείς της επαρχίας και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μη συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς «οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες».

