Καναδάς: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στα βόρεια και δυτικά της χώρας

"Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Γιέλοουναϊφ τις τελευταίες 48 ώρες", σχεδόν ολόκληρη η πόλη, δήλωσε χθες το βράδυ ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα Βορειοδυτικά Εδάφη, πρωτεύουσα των οποίων είναι η Γιέλοουναϊφ.

15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους οδικώς, 3.800 απομακρύνθηκαν αεροπορικώς, ενώ τουλάχιστον 300 πυροσβέστες επιστρατεύθηκαν για να καταπολεμήσουν τις φλόγες, πρόσθεσε ο ίδιος, σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις σε αυτή την πολύ απομονωμένη περιοχή του Καναδικού Βορρά.

Μερικοί από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν έφτασαν το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Κάλγκαρι στην Αλμπέρτα, περίπου 1.750 χλμ. νότια του Γέλοουναϊφ, με μικρές αποσκευές, κάποιοι με το κατοικίδιό τους, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.

Εκτοπισμένοι από τον Καναδικό Βορρά συγκεντρώθηκαν σε έναν μικρό χώρο για να καταγραφούν και να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Φρούτα, μπισκότα και νερό τέθηκαν στη διάθεσή τους.

Τουλάχιστον 40 πτήσεις που μετέφεραν περίπου 3.500 επιβάτες από το Γιέλοουναϊφ έχουν προσγειωθεί στο Κάλγκαρι και η πόλη έχει διαθέσει 495 δωμάτια ξενοδοχείων για τους εκτοπισμένους, δήλωσαν οι αρχές.

