Καναδάς: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στο Τορόντο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Το περιστατικό αυτό ήρθε να προστεθεί στον φόνο τη Δευτέρα ενός μαύρου, αόπλου άνδρα, του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ, στη Μινεάπολις των ΗΠΑ στη διάρκεια της σύλληψής του.

Οι Καναδοί διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν μάσκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, κρατούσαν πανό που έγραφαν “Όχι ακόμη μία ζωή μαύρου”, “Οι ζωές των μαύρων μετρούν” και “Δεν μπορώ να αναπνεύσω”, τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ την ώρα που βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος, με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του.

Toronto Canada protesters all wore masks #COVID19 " Protests rock cities across US as anger over George Floyd's killing spreadshttps://t.co/TvvM8yusFl