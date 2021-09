Κανάρια Νησιά: Λάβα συνεχίζει να ρέει από το ηφαίστειο - Περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η λάβα που ρέει προς τη θάλασσα είναι λίγο απρόβλεπτη και έχει εκτραπεί από την πορεία της», δήλωσε ο Ροντρίγκεθ.

Περίπου 6.000 από τους 80.000 ανθρώπους που ζουν στο νησί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έως τώρα για να γλιτώσουν από την έκρηξη του ηφαιστείου, σύμφωνα με το TVE.

Το ηφαίστειο εξερράγη την Κυριακή, αφού το Λα Πάλμα, το βορειοδυτικότερο νησί στο αρχιπέλαγος των Καναρίων, είχε σειστεί από χιλιάδες δονήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Λάβα εκτινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων στον αέρα, με αποτέλεσμα να καούν δασικές εκτάσεις ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων κινήθηκαν προς τον ωκεανό σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή του νησιού.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί αλλά εικόνες από drone έδειξαν δύο ποτάμια μαύρης λάβας να αφήνουν πίσω τους κατεστραμμένη γη καθώς προχωρούσαν από το δυτική πλευρά του ηφαιστείου προς τη θάλασσα.

Ειδικοί λένε ότι εάν και όταν η λάβα φθάσει στη θάλασσα, θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερες εκρήξεις και σύννεφα τοξικών αερίων.

Οι λιμενικές αρχές έχουν αποκλείσει μια θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικών μιλίων ως μέτρο πρόληψης προκειμένου να «αποτραπούν οι περίεργοι και τα αέρια να μην επηρεάσουν τον κόσμο», ανέφερε ο επικεφαλής του συμβουλίου Μαριάνο Χερνάντεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER. Ο ίδιος ζήτησε από αυτούς που ενδιαφέρονται για το φυσικό φαινόμενο να αποφύγουν να πλησιάσουν την περιοχή.

Το ποτάμι της λάβας αναμενόταν αρχικά να φθάσει στην ακτή χθες βράδυ, αλλά η ταχύτητα με την οποία κινείται επιβραδύνθηκε τις τελευταίες ώρες.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είδε ένα ποτάμι λιωμένων πετρωμάτων να ‘καταπίνει’ αργά ένα σπίτι στο χωριό Λος Καμπίτος και το εσωτερικό του να πιάνει φωτιά με τις φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα και τη σκεπή.

Έως σήμερα το πρωί, η λάβα είχε καλύψει έκταση 1.030 στρεμμάτων και είχε καταστρέψει 166 σπίτια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το σύστημα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν πει ότι οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να φοβούνται για την ασφάλειά τους εφόσον ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών.

Lava continues to flow slowly from a volcano that erupted in Spain’s Canary Islands off northwest Africa.

More than 5,000 people on the island of La Palma have been evacuated from their homes. https://t.co/gl6RcoIyz8pic.twitter.com/URLSHPeQnj