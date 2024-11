«Κάντε με unfollow, είναι αρρωστημένο»: «Βολές» της Κριστίνα Απλγκέιτ σε όσους ψήφισαν Τραμπ

«Γιατί; Δώστε μου τους λόγους σας, γιατί; Το παιδί μου κλαίει με λυγμούς επειδή μπορεί να της αφαιρεθούν τα δικαιώματά της ως γυναίκα. Γιατί; Και αν διαφωνείτε, παρακαλώ κάντε μου unfollow», έγραψε η ηθοποιός.

Why? Give me your reasons why????? My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away. Why?And if you disagree , please unfollow me.

Σε δεύτερη ανάρτησή της σημείωσε: «Σας παρακαλώ, μην με ακολουθήσετε αν ψηφίσατε κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Κατά των δικαιωμάτων της αναπηρίας. Ναι, αυτό. Ακυρώστε το follow μου γιατί αυτό που κάνατε είναι εξωπραγματικό. Δεν θέλω τέτοιους θαυμαστές. Οπότε ναι. Έγινε. Επίσης, μετά από σήμερα θα κλείσω αυτόν τον λογαριασμό που είχα τόσα χρόνια γιατί αυτό είναι αρρωστημένο».

Please unfollow me if you voted against female rights. Against disability rights. Yeah that. Unfollow me because what you did is unreal. Don’t want followers like this. So yeah. Done. Also after today I will be shutting down this fan account that I have had for so many years…