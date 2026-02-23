Κάρα Μπράξτον: Πέθανε η πρώην All Star του WNBA - Real.gr

Όπως γνωστοποίησε το WNBA, η πρώην αθλήτρια Κάρα Μπραξτον πέθανε σε ηλικία 43 ετών, με την αιτία του θανάτου της να μην έχει διευκρινιστεί.

Η Μπράξτον κατέγραψε 10 σεζόν στο WNBA, έχοντας κερδίσει δύο φορές το πρωτάθλημα και συγκεκριμένα το 2006 και το 2008 με τους Ντιτρόιτ Σοκ, ενώ ήταν στην ομάδα All-Rookie του WNBA το 2005 και All-Star το 2007.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον.

Μια βετεράνος με 10 σεζόν, η Κάρα έπαιξε με τους Ντιτρόιτ Σοκ, Τάλσα Σοκ, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Νιου Γιορκ Λίμπερτι.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες της αυτή τη στιγμή».

