Καραϊβική: Νεκρός χολιγουντιανός ηθοποιός σε αεροπορικό δυστύχημα

Νεκρά είναι και τα δύο παιδιά του Κρίστιαν Όλιβερ, ηλικίας 10 και 12.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ (το πραγματικό του όνομα ήταν Kρίστιαν Κλέπσερ) όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε εκείνος και οι δύο του κόρες ηλικίας 10 και 12 ετών, συνετρίβη στα νερά ανοιχτά ενός μικρού νησιού της Καραϊβικής. Επίσης σκοτώθηκε και ο πιλότος του αεροπλάνου, Ρόμπερτ Σατς.

Ο Κρίστιαν Όλιβερ εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες όπως το «Speed Racer» και το «Valkyrie», ενώ πρόσφατα είχε ρόλο στο τελευταίο «Indiana Jones».

Ανάμεσα στους πρώτους του ρόλους στις ΗΠΑ ήταν και η μακρόχρονη συμμετοχή του στο «Saved by the Bell: The New Class» το 1995. Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι «Medal of Honor: Above and Beyond».

Hollywood actor Christian Oliver, 51, who appeared in Speed Racer is revealed as victim of Caribbean plane crash that also killed his daughters aged 10 and 12 and pilot https://t.co/XryDTRYgsHpic.twitter.com/cklN15yHbd — Daily Mail Online (@MailOnline) January 5, 2024

Η τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι στα νερά ανοιχτά της Bequia, που ανήκει στο Σεν Βίνσεντ, ένα νησί της Καραϊβίκης.

Ο Όλιβερ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «Forever Hold Your Peace», της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, και μόλις γύρισε τις τελευταίες του σκηνές στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο σκηνοθέτης της τελευταίας του ταινίας, Νικ Λάιον, απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ηθοποιό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία την τελευταία μέρα των γυρισμάτων τους λέγοντας: «Μιλούσαμε για την παραγωγή μιας ταινίας μαζί για χρόνια και τελικά τα καταφέραμε! Ευχαριστώ που είσαι σπουδαίος συνάδελφος, ηθοποιός και φίλος». Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έφτασε με τις κόρες του στην Καραϊβική στις 26 Δεκεμβρίου.