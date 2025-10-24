Καραϊβική: Έξι νεκροί από επίθεση σε σκάφος εμπόρων ναρκωτικών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Χθες το βράδυ, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.
Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.
Δείτε βίντεο από την επίθεση:
Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.
The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025