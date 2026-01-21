Καραϊβική: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν και άλλο τάνκερ που φέρεται συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Real.gr

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική,

Αυτό ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom). Πρόκειται για την έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.