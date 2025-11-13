Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά - Real.gr

Quantcast
Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά
Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

23:59, 13/11/2025

23:59, 13/11/2025
Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για αυτήν την επίθεση.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, όπως μεταδίδουν σήμερα τα δίκτυα CNN και CBS επικαλούμενα αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

«Η επίθεση σημειώθηκε στην Καραϊβική και τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν επιζώντες», ανέφερε ο αξιωματούχος στο CNN. Το πλήγμα και τον απολογισμό επιβεβαιώνει το CBS News, επικαλούμενο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για αυτήν την επίθεση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 80 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων της επίθεσης την Τρίτη, συνοψίζει το CBS News.

Τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακινητών ναρκωτικών είναι «σύννομα» και δεν εκθέτουν το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό σε κίνδυνο διώξεων, ανέφερε χθες Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

