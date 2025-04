Καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίστα Ρε για πάπα Φραγκίσκο: Στάθηκε πάντα στο πλευρό των ασθενέστερων και εργάστηκε για την ειρήνη - Real.gr

"Ευχαριστώ όλους τους διεθνείς ηγέτες που δείχνουν την αγάπη τους στον πάπα", υπογράμμισε ο καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

“Το έργο του εκλιπόντα ποντίφικα άγγιξε καρδιές και τις σκέψεις μας. Η τελευταία εικόνα που θα μείνει στην καρδιά μας είναι αυτή του Πάσχα, όταν ευλόγησε τους πιστούς και χαιρέτησε το πλήθος από το τζιπ πάπα μομπάιλ, παρά τα προβλήματα υγείας του. Ακολούθησε το παράδειγμα του Καλού Ποιμένα, ο οποίος αγάπησε τόσο το ποίμνιό του, που του αφιέρωσε την ζωή του”, πρόσθεσε ο καρδινάλιος.

Όπως τόνισε ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, “ο Φραγκίσκος θέλησε να σταθεί στο πλευρό όλων, ιδίως όσων βρίσκονται σε δυσκολία, ξοδεύοντας όλη του την ενέργεια στους φτωχούς και ξεχασμένους. Ήταν γεμάτος ανθρωπιά και απευθύνθηκε και σε όσους είναι μακριά από την Εκκλησία“. Διότι “για τον εκλιπόντα ποντίφικα, η Εκκλησία πρέπει να διατηρεί διαρκώς τις πύλες της ανοικτές προς όλους”.

“His gestures and exultations in favour of refugees and displaced persons are countless.”

