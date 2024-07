Καρέ-καρέ η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Τραυματίστηκε ελαφρά - Νεκροί ο δράστης και ένας πολίτης

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από σφαίρα σε απόπειρα κατά της ζωής του στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια χθες Σάββατο, μια επίθεση που οξύνει την ένταση στην ήδη τεταμένη προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), η οποία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας παριστάμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας, ανακοίνωσε το FBI στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Το Γραφείο Ομοσπονδιακών Ερευνών των ΗΠΑ έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό, εξήγησε στέλεχός του, ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι δράστης είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια.

O 78χρονος Τραμπ μόλις είχε ξεκινήσει την ομιλία του όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Αμέσως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έπιασε το δεξί του αυτί, ενώ αίματα γέμισαν το πρόσωπό του. Στη συνέχεια κοίταξε το χέρι του και έπεσε στα γόνατα προτού μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας σπεύσουν γύρω του για να τον προστατεύσουν.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε όρθιος ξανά περίπου ένα λεπτό αργότερα, με το καπελάκι του με το σύνθημα «Make America Great Again» να έχει πέσει, ενώ ακούστηκε να λέει προς τους πράκτορες «περιμένετε, περιμένετε», προτού υψώσει τη γροθιά του καθώς τον οδηγούσαν σε ένα μαύρο SUV.

«Δέχθηκα μια σφαίρα η οποία διαπέρασε το πάνω τμήμα του δεξιού αφτιού μου», έγραψε λίγο αργότερα ο Τραμπ στο Truth Social. «Αιμορραγούσα πολύ».

Αμέσως στελέχη των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών καταδίκασαν την επίθεση κατά του Τραμπ.

Η προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικανού επεσήμανε ότι «είναι καλά», ενώ έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει αναχωρήσει από το Μπάτλερ, όπως εξήγησε ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο στο Χ.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντάνιελ Μόιζερ δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ κατευθύνεται στο Μπέντμινστερ του Νιού Τζέρσι, όπου διαθέτει ένα κλαμπ γκολφ.

Η επίθεση σημειώθηκε λιγότερους από τέσσερις μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ο Τραμπ θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν τους δύο άνδρες να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε σε ανακοίνωσή του: «Δεν υπάρχει θέση για αυτού του είδους τη βία στην Αμερική. Πρέπει να ενωθούμε ως έθνος και να την καταδικάσουμε».

Εξάλλου ο Μπάιντεν μίλησε με τον Τραμπ μετά την επίθεση, επεσήμανε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Τέξας Ρόνι Τζάκσον δήλωσε στο Fox News ότι ο ανιψιός του τραυματίστηκε στην επίθεση στο Μπάτλερ.

Παράλληλα η επίθεση εναντίον του Τραμπ προκάλεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεκλογικές του εμφανίσεις και έφερε στο φως ενδεχόμενα κενά ασφαλείας στη συγκέντρωση του Σαββάτου.

Μαρτυρίες

Ο Ρον Μους, υποστηρικτής του Τραμπ που βρισκόταν στην προεκλογική συγκέντρωση, δήλωσε ότι άκουσε τέσσερις πυροβολισμούς. «Είδα το πλήθος να πέφτει κάτω και μετά τον Τραμπ επίσης να σκύβει πολύ γρήγορα», εξήγησε.

«Μετά η Μυστική Υπηρεσία έτρεξε και τον προστάτευσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο τον προστάτευσαν», πρόσθεσε.

Ο Μους σημείωσε ότι στη συνέχεια είδε έναν άνδρα να τρέχει και να τον κυνηγούν πράκτορες με στρατιωτικές στολές. Άκουσε κι άλλους πυροβολισμούς, αλλά δεν είναι σίγουρος ποιος πυροβόλησε. Επεσήμανε ότι μέχρι τότε ελεύθεροι σκοπευτές είχαν πάρει θέσεις στη στέγη αποθήκης που βρίσκεται πίσω από την σκηνή.

Το BBC πήρε συνέντευξη από έναν άνδρα, που δήλωσε ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και ο οποίος είπε ότι είδε έναν άνδρα οπλισμένο με τουφέκι να ανεβαίνει σε στέγη κτιρίου κοντά στο σημείο όπου γινόταν η προεκλογική συγκέντρωση.

One of the shooters is down pic.twitter.com/pJiUj5LYde — borovik (@3orovik) July 13, 2024

Ο αυτόπτης μάρτυρας πρόσθεσε ότι ο ίδιος και οι άνθρωποι με τους οποίους ήταν μαζί άρχισαν να δείχνουν τον άνδρα, προσπαθώντας να ενημερώσουν τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

Footage of Trumps potential shooter? Immediately after sounded like return shots fired this guy is dragged out of the crowd bloody?#president#trump#shooterpic.twitter.com/7YhUw9IzQV — Redblack Officials (@RedblackTraders) July 13, 2024

Οι πυροβολισμοί φαίνεται να προήλθαν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργήσει η Μυστική Υπηρεσία.

???? | The #shooter was on a rooftop approximately 125 meters (410 feet) from where #Trump was. pic.twitter.com/1tinB1X48g — Breaking News (@PlanetReportHQ) July 13, 2024

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί καταδικάζουν

Ο Τραμπ αναμένεται να λάβει επισήμως το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κατά το συνέδριο που ξεκινά τη Δευτέρα στο Μιλγουόκι.

«Αυτή η φρικτή ενέργεια πολιτικής βίας σε μια ειρηνική προεκλογική συγκέντρωση δεν έχει καμία θέση σε αυτή τη χώρα και θα πρέπει να καταδικαστεί ομόφωνα και σθεναρά», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ επεσήμανε από την πλευρά του ότι σοκαρίστηκε από το περιστατικό, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Τραμπ είναι ασφαλής. «Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη χώρα μας», υπογράμμισε.

Η προεκλογική ομάδα του Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις τηλεοπτικές της διαφημίσεις και κάθε άλλη προεκλογική ενέργεια, δήλωσε στέλεχός της χθες Σάββατο.

Οι Αμερικανοί ανησυχούν για την αυξανομένη πολιτική βία, έδειξε δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos τον Μάιο, με δύο στους τρεις ερωτηθέντες να επισημαίνουν ότι ανησυχούν για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βία μετά τις προεδρικές εκλογές.

Κάποιοι από τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του Τραμπ εκτίμησαν ότι η επίθεση εναντίον του είχε πολιτικά κίνητρα.

«Επί εβδομάδες υψηλόβαθμα στελέχη των Δημοκρατικών τροφοδοτούν τη γελοία υστερία, σύμφωνα με την όποια αν ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκλεγεί, η δημοκρατία στην Αμερική θα έρθει στο τέλος της», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Στιβ Σκαλίσι, ο οποίος το 2017 είχε γίνει στόχος επίθεσης με πυροβολισμούς με πολιτικά κίνητρα. «Έχουμε δει στο παρελθόν ακροαριστερούς παράφρονές να ενεργούν βάσει αυτής της βίαιης ρητορικής. Αυτή η εμπρηστική ρητορική πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε.

Η Ρεπουμπλικάνα βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν επεσήμανε από την πλευρά της ότι «οι Δημοκρατικοί ήθελαν να συμβεί αυτό. Εδώ και χρόνια θέλουν ο Τραμπ να εξαφανιστεί και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν».