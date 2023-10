Καρέ καρέ η έκρηξη στην Άγκυρα - Για τρομοκρατική επίθεση κάνει λόγο το τουρκικό ΥΠΕΣ

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

«Η μάχη μας θα συνεχιστεί μέχρι ο τελευταίος τρομοκράτης να έχει εξουδετερωθεί», υπογράμμισε ο Γερλικάγια.

Ο εισαγγελέας της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για την «τρομοκρατική επίθεση».

Λίγη ώρα νωρίτερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ακούστηκε έκρηξη στη συνοικία όπου βρίσκεται το κτίριο του κοινοβουλίου αλλά και πολλά υπουργεία.

Το τουρκικό κοινοβούλιο θα ξεκινούσε αργότερα σήμερα τις συνεδριάσεις του για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειξαν συντρίμμια σκορπισμένα στον δρόμο κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών.

Από την πλευρά του το Reuters μετέδωσε εικόνες από στρατιώτες, ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής και ένα τεθωρακισμένο να έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της Άγκυρας και να έχουν κλείσει πολλούς δρόμους στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο και το υπουργείο Εσωτερικών.

