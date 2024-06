Καρέ–καρέ η αιματηρή επίθεση των τρομοκρατών στο Νταγκεστάν της Ρωσίας - ΒΙΝΤΕΟ

"Μετά την εξουδετέρωση των απειλών για τη ζωή και την υγεία των πολιτών, αποφασίστηκε να τερματιστεί η αντιτρομοκρατική επιχείρηση" στο Νταγκεστάν από τις 08:15 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής, την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ένοπλοι επιτέθηκαν χθες, Κυριακή, σε ορθόδοξες εκκλησίες και μια συναγωγή στο Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες καταδίκασαν τις "τρομοκρατικές" αυτές ενέργειες.

??Footage of the attackers in Derbent, Dagestan! pic.twitter.com/9g7CbKZj57