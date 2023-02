Κάρολος: Η τρύπια κάλτσα του βασιλιά κάνει τον γύρο του κόσμου

Με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν την επίσκεψή τους, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η... τρύπα στην κάλτσα του.

Ήταν αυτή μια ταπεινωτική στιγμή για τον βασιλιά Κάρολο; Σε κάθε περίπτωση είναι να μη σου τύχει. Οι Βρετανοί συντάκτες, ωστόσο, ένιωσαν να ταυτίζονται μαζί του. «Αισθανθήκαμε μοναδικά Βρετανοί, τον θεωρούμε έναν από εμάς» σχολιάζει χαρακτηριστικά η Judith Woods της Telegraph.

?? The King and Queen Consort met London’s Bangladeshi community - and at a mosque the frugal King revealed a hole in his sock https://t.co/VKaTuW8iQL