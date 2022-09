Bασιλιάς Κάρολος ο Γ’: «Θα σας υπηρετήσω με αφοσίωση- Πρίγκιπας της Ουαλίας ο Ουίλιαμ» -Bίντεο

«Σε όλη της τη ζωή, η Αυτού Μεγαλειότης Βασίλισσα - η αγαπημένη μου μητέρα - ήταν έμπνευση και παράδειγμα για μένα και για όλη την οικογένειά μου και της οφείλουμε το πιο ειλικρινές χρέος που μπορεί να οφείλει μια οικογένεια στη μητέρα της», είπε συγκινημένος.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι ο διάδοχός του, Ουίλιαμ, «θα συνεχίσει να εμπνέει τους ανθρώπους», ενώ εξέφρασε την αγάπη του στον Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ «που συνεχίζουν να χτίζουν τις ζωές τους στο εξωτερικό».

Ολοκληρώνοντας το διάγγελμα του, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανώς συγκινημένος, είπε απευθυνόμενος στη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ: «Καθώς ξεκινάς το τελευταίο σου ταξίδι για να συναντήσεις τον πολυαγαπημένο μου πατέρα… Σε ευχαριστώ για την αγάπη, την αφοσίωση στην οικογένειά μου και την οικογένεια των εθνών. Εύχομαι οι άγγελοι να σε οδηγήσουν στην ανάπαυση, τραγουδώντας».

King Charles III on his son William: "Today, I am proud to create him Prince of Wales...with Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations."

LIVE UPDATES: https://t.co/mjazq8d5Wzpic.twitter.com/hwKYRgB3yo