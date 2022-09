Κάρολος o Γ’ το όνομα του νέου βασιλιά – Ο τίτλος της Καμίλα

Prince Charles, the oldest person to ever assume the British throne, became King Charles III on Thursday following the death of his mother, Queen Elizabeth II? https://t.co/yOlzt3e34R

With the death of Queen Elizabeth II, her son Charles becomes king and his wife Camilla becomes Queen Consort.

«Ο θάνατος της πολυαγαπημένης μου μητέρας, της βασίλισσας, είναι μια στιγμή υπέρτατης θλίψης για εμένα», τόνισε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον θάνατο της Ελισάβετ Β’.

A statement from His Majesty The King:

«Η απώλειά της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα, την κοινοπολιτεία και για αμέτρητους ανθρώπους» είπε ο μεγαλύτερος γιος της Ελισάβετ Β’, ο οποίος τη διαδέχεται στον θρόνο της Βρετανίας.

Συμπλήρωσε ότι ανακούφιση τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του προσφέρουν ο σεβασμός και η στοργή που απολάμβανε η μητέρα του καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της.

Queen Elizabeth II's son, Charles, is now king and will be known as King Charles III.

"We mourn profoundly the passing of a cherished Sovereign and a much-loved Mother," the king said in a statement.