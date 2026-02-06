Quantcast
Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια - Real.gr
real player

Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

17:00, 06/02/2026
Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kασέτα ήχου του αείμνηστου Όζι Όσμπορν από πρόβα του 1980 ανακαλύφθηκε και περιέχει ηχογραφήσεις της πρώτης σόλο μπάντας του θρύλου της metal.

Η κασέτα έχει ηχογραφήσεις του Όζι Όσμπορν, με τον κιθαρίστα Ράντι Ρόουντς και του μπασίστα Μπομπ Ντέισλι, προτού προσλάβουν τον ντράμερ Λι Κέρσλεϊκ για να ολοκληρώσει το συγκρότημα που θα ηχογραφούσε το θρυλικό πλέον άλμπουμ των Blizzard of Ozz.

Η 12λεπτη ηχογράφηση φέρει την ετικέτα “Ozzie Last Day” και ανακαλύφθηκε στη σοφίτα του Ντέιβιντ Τζόλι, ο οποίος έγινε φίλος με τον Όζι αφότου ο τραγουδιστής είχε απολυθεί από τους Black Sabbath και είχε αρχίσει να στήνει το σόλο συγκρότημά του.

Ο Jolly κάλεσε το Sky News στο σπίτι του και έπαιξε την κασέτα για το ειδησεογραφικό δίκτυο, αποκαλύπτοντας μια μπλουζ μουσική στην οποία ακούγονται τα αναμφισβήτητα φωνητικά του Όζι Όσμπορν.

Το Sky News επικοινώνησε με τον Ντέισλι, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της ηχογράφησης, λέγοντας: «Μόλις την άκουσα, σκέφτηκα, ναι, αυτοί είμαστε εμείς, αυτή είναι η φωνή του Όζι. … Δεν ξέρω αν κάναμε οντισιόν για έναν ντράμερ και απλώς χαλαρώναμε λίγο, ή απλώς κάναμε αστεία… αλλά δεν ήταν ένα τραγούδι στο οποίο δουλεύαμε, επειδή είχαμε σίγουρα τραγούδια μέχρι τότε, είχαμε αρκετά τραγούδια».

 


 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Β. Κικίλιας: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για pushback ή απώθηση της λέμβου από το Λιμενικό 

Β. Κικίλιας: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για pushback ή απώθηση της λέμβου από το Λιμενικό 

14:14 06/02
Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος

Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος

15:34 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
«Ιπποκράτειο: Ένοχος ο γιατρός που συνελήφθη για φακελάκι - Αυτή είναι η ποινή του

«Ιπποκράτειο: Ένοχος ο γιατρός που συνελήφθη για φακελάκι - Αυτή είναι η ποινή του

15:14 06/02
Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

12:59 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

13:53 06/02

Ροή Ειδήσεων

Ο Καναδάς και η Γαλλία ανοίγουν προξενεία στη Γροιλανδία

Ο Καναδάς και η Γαλλία ανοίγουν προξενεία στη Γροιλανδία

17:15 06/02
Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας – Νέο συλλαλητήριο μαζί με μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου

Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας – Νέο συλλαλητήριο μαζί με μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου

17:14 06/02
ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού - Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες - ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού - Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες - ΕΙΚΟΝΕΣ

17:08 06/02
Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

17:00 06/02
Σουηδία: Τέλος στην ελεύθερη επιλογή κατοικίας για τους αιτούντες άσυλο – Υποχρεωτική η διαμονή σε κέντρα υποδοχής

Σουηδία: Τέλος στην ελεύθερη επιλογή κατοικίας για τους αιτούντες άσυλο – Υποχρεωτική η διαμονή σε κέντρα υποδοχής

16:45 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

16:30 06/02
Πτολεμαΐδα: Μπήκε στο σχολείο ως πατέρας μαθητή και έκλεψε πορτοφόλι

Πτολεμαΐδα: Μπήκε στο σχολείο ως πατέρας μαθητή και έκλεψε πορτοφόλι

16:15 06/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved