Καταδικάστηκαν οι ηγέτες της Καταλονίας: Χιλιάδες διαδηλωτές στη Βαρκελώνη - Το μήνυμα της Μπαρτσελόνα - Σε διάλογο καλεί ο Σάνσεθ

«Θα επανέλθουμε ισχυρότεροι (...) Θα επανέλθουμε και θα κερδίσουμε», υποσχέθηκε σε επιστολή προς τους υποστηρικτές του αυτός ο 50χρονος ιστορικός, πρώτος στην ιεραρχία του κόμματος Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC) που ήταν ο κύριος κατηγορούμενος στη δίκη απουσία του πρώην προέδρου της Καταλονίας Κάρλες Πουτζντεμόν, ο οποίος έχει διέφυγε στο Βέλγιο για να αποφύγει τις διώξεις .

Ο Πουτζντεμόν κατήγγειλε από την πλευρά του μια «εκτροπή».

Η ισπανική δικαιοσύνη εξέδωσε νέο διεθνές ένταλμα σύλληψης του Πουτζντεμόν.

Άλλοι οκτώ αυτονομιστές, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στη φυλακή, όπως και ο Ζουνκέρας, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης από 9 έως 12 χρόνια για στάση και ορισμένοι και για κατάχρηση δημόσιων κεφαλαίων.

Ανάμεσά τους η πρώην πρόεδρος του καταλανικού Κοινοβουλίου Κάρμε Φορκαντέλ (11,5 χρόνια), οι επικεφαλής των ισχυρών αυτονομιστικών οργανώσεων ANC και Omnium Cultural, Ζόρντι Σάντσες και Ζόρντι Κουσάρτ (9 χρόνια) και πέντε πρώην περιφερειακοί υπουργοί (από 10,5 έως 12 χρόνια).

Οι δικαστές απέρριψαν τις κατηγορίες για εξέγερση που είχε διατυπώσει η εισαγγελία που είχε ζητήσει ποινή κάθειρξης 25 ετών για τον Ζουνκέρας.

Άλλοι τρεις πρώην υπουργοί της καταλανικής κυβέρνησης, που είχαν αφεθεί ελεύθεροι υπό όρους, καταδικάστηκαν σε πρόστιμα περίπου 60.000 ευρώ ο καθένας για ανυπακοή.

Οι δώδεκα αυτονομιστές δικάζονταν επειδή οργάνωσαν την 1η Οκτωβρίου 2017, παρά τη δικαστική απαγόρευση, ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία που σημαδεύτηκε από αστυνομική βία, και για την ανακήρυξη στις 27 του ίδιου μήνα, από το κοινοβούλιο της ανεξαρτησίας της περιφέρειας.

Ο επικεφαλής της ισπανικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ, κάλεσε για ένα «νέο στάδιο» στην Καταλονία στη βάση του διαλόγου. «Τώρα που ανακοινώθηκε η ποινή, ένα νέο στάδιο ξεκινά» κατά το οποίο «ο σκοπός δεν μπορεί να είναι άλλος από την αποκατάσταση της συνύπαρξης στην Καταλονία», ανέφερε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

«Το ναυάγιο ενός πολιτικού σχεδίου που απέτυχε επιβεβαιώθηκε σήμερα», είπε ακόμη ο Σάντσεθ, καταγγέλλοντας το «ρήγμα» που άφησε στην Καταλονία η απόπειρα ανεξαρτητοποίησής της. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» και «κανείς δεν δικάζεται για τις ιδέες του», πρόσθεσε.

MAJOR BREAKING: Police attacking protesters who are trying to occupy Barcelona's airport. pic.twitter.com/VWmMQ1XAwc

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των ποινών χιλιάδες Καταλανοί βγήκαν στους δρόμους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης με σκοπό να το αποκλείσουν. Εκεί, όπως φαίνεται, στο βίντεο σημειώθηκαν επεισόδια με τους αστυνομικούς που θέλησαν να τους εμποδίσουν.

Παράλληλα, η αστυνομία έδωσε εντολή να διακοπούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, τρένων και μετρό που οδηγούν στο αεροδρόμιο.

BREAKING: The high-speed train line between France and Spain has been blocked. pic.twitter.com/54REQGjdKv