Καταδικάστηκε σε θάνατο η ανατραπείσα πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα - Real.gr

Δικαστήριο του Μπανγκλαντές καταδίκασε σήμερα σε θάνατο την ανατραπείσα πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έπειτα από μια δίκη ενός μήνα κρίνοντάς την ένοχη ότι εκείνη διέταξε την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης φοιτητών τον περασμένο χρόνο.

Η 78χρονη Χασίνα δικάστηκε ερήμην με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με τη βίαιη καταστολή φοιτητικών διαδηλώσεων στα μέσα του 2024.

Η ίδια βρίσκεται στην Ινδία όπου κατέφυγε μετά την απομάκρυνσή της από την εξουσία τον Αύγουστο του 2024.

Το Δικαστήριο για Διεθνή Εγκλήματα, ένα ειδικό δικαστήριο στη Ντάκα, αναμένεται να εκδώσει ετυμηγορία και για δύο συνεργάτες της–τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ασαντουζαμάν Χαν και τον πρώην επικεφαλής της αστυνομίας Αμπντουλάχ Αλ Μαμούν– οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία.

Η Ντάκα γνώρισε ραγδαία αύξηση επιθέσεων ενόψει της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης.

Μόνο στις 12 Νοεμβρίου οι αρχές κατέγραψαν 32 εκρήξεις και δεκάδες λεωφορεία πυρπολήθηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας και σε άλλες συνοικίες.

Κατά την διάρκεια της αγόρευσής του τον περασμένο μήνα ο εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή της θανατικής ποινής για την εξόριστη πρώην πρωθυπουργό.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας το κόμμα της Χασίνα -ο Σύνδεσμος Αουάμι του Μπανγκλαντές- το οποίο τέθηκε εκτός νόμου από την μεταβατική κυβέρνηση, έκανε έκκληση για διήμερο λοκντάουν σε εθνικό επίπεδο και έχει καταγγείλει την δίκη ως πολιτικά υποκινούμενη.

Η έκρυθμη κατάσταση χαρακτηρίστηκε από πληροφορίες για εκρήξεις βομβών, εμπρησμούς σε λεωφορεία και επιχειρήσεις και πορείες σε διάφορες περιοχές, ανάμεσά τους και στην πρωτεύουσα, χθες το βράδυ.

Η ασφάλεια έχει ενισχυθεί σε όλη την πόλη, λένε οι αρχές. Πάνω από 400 στρατιώτες από την παραστρατιωτική Συνοριακή Φρουρά έχουν αναπτυχθεί στην πόλη, έχουν ενισχυθεί τα σημεία ελέγχου και έχουν περιοριστεί σημαντικά οι δημόσιες συναθροίσεις.

Για τον έλεγχο της κατάστασης ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ντάκα διέταξε χθες την αστυνομία να πυροβολεί εναντίον οποιουδήποτε εμπλέκεται σε εμπρησμό ή σε βομβιστική επίθεση.