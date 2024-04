Καταδικάζει η G7 την επίθεση του Ιράν - Κίνδυνος ανεξέλεγκτης περιφερειακής κλιμάκωσης

Οι ηγέτες της G7 δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας.

Σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής προεδρία της ομάδας της G7, αναφέρεται ότι «στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης «οι ηγέτες υιοθέτησαν κοινή δήλωση, στην οποία καταδικάζεται απερίφραστα η εκτόξευση ντρόουν και πυραύλων από το Ιράν και επαναλαμβάνεται η πλήρης υποστήριξη στη ασφάλειαςτου Ισραήλ».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «οι χώρες της ομάδας της G7 υπογράμμισαν την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και κάλεσαν τα εμπλεκόμενα μέρη να μην προχωρήσουν σε κινήσεις που θα είχαν ως στόχο την αύξηση της έντασης στην όλη περιοχή».

«Για τον σκοπό αυτό-καταλήγει η ανακοίνωση- οι G7 απηύθυναν έκκληση να τεθεί τέρμα στην κρίση στην Γάζα, μέσω του τερματισμού των εχθροπραξιών και της απελευθέρωσης των ομήρων από την Χαμάς» ενώ «εγγυήθηκαν την συνέχιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό».

Η ανάρτηση του Σαρλ Μισέλ

«Με τους ηγέτες της #G7, καταδικάσαμε ομόφωνα την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Όλα τα μέλη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, κυρίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Χ ο Σαρλ Μισέλ.

With #G7 leaders, we unanimously condemned Iran’s unprecedented attack against Israel.

All parties must exercise restraint. We will continue all our efforts to work towards de-escalation. Ending the crisis in Gaza as soon as possible, notably through an immediate ceasefire, will… pic.twitter.com/BIcrwDWxyV