Καταδίκη Σαρκοζί: Ο εκνευρισμός της Μπρούνι για την καταδικαστική απόφαση - Real.gr

Η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκιση εκνεύρισε την Κάρλα Μπρούνι και το έδειξε με τον πιο φανερό τρόπο. Η Liberation γράφει χαρακτηριστικά ότι μετά τη δήλωση του Νικολά Σαρκοζί στους δημοσιογράφους, η Κάρλα Μπρούνι πήρε το κάλυμμα του μικροφώνου που έγραφε Médiapart και το πέταξε στο πάτωμα.

Το συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό που αποκάλυψε την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της από το καθεστώς Καντάφι.

«Προφανώς πικραμένη η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου, άρπαξε το κάλυμμα αμέσως μετά την ομιλία του συζύγου της, πριν το πετάξει στο έδαφος και φύγει από το δικαστήριο μαζί με τον σύζυγό της» γράφει χαρακτηριστικά η Liberation.