Kαταγγελία από φιλοζωική οργάνωση: «Γδέρνουν και αποκεφαλίζουν ζωντανά ερπετά για να φτιάχνουν πανάκριβες τσάντες» - Σκληρά βίντεο

Μάλιστα τα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν εργάτες ενός σφαγείου στην Ινδονησία να αποκεφαλίζουν ερπετά, από σαύρες μέχρι και φίδια.

«Έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τις σκληρές μεθόδους θανάτωσης των ερπετών», αναφέρει η εκπρόσωπος της PETA, «αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να αποκαλύψουμε πώς θανατώνονται. Οι σκηνές είναι βγαλμένες από ταινία τρόμου», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η απάντηση των εταιρειών

Σημειώνεται ότι η φιλοζωική οργάνωση απέστειλε σχετικές επιστολές στους επικεφαλής των πολυτελών ομίλων, οι οποίοι δεν απάντησαν ευθέως στις κατηγορίες αλλά, μεταξύ άλλων, σημείωσαν με δηλώσεις τους στη New York Post: «πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί με τον πιο υπεύθυνο και ηθικό τρόπο» και αντίστοιχα «τέτοιες πρακτικές απαγορεύονται αυστηρά από τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων από τον όμιλό μας. Έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη αυτούς τους ισχυρισμούς, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εταιρεία μας συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτό το σφαγείο».

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες - βίντεο:

BREAKING: A PETA Asia investigation reveals snakes’ agonizing deaths in Indonesia to make leather purses and shoes for Louis Vuitton’s parent company—help stop this!

Tell @LVMH to drop exotic skins from @LouisVuitton and its other brands right now: https://t.co/qCq1lREETApic.twitter.com/1Lblg4Kkvy