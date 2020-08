Καταγγελία Μπάιντεν: Πολιτική στρατηγική η βία για τον Τραμπ - Τροφοδοτεί όλες τις φωτιές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Τα βίαια επεισόδια «χειροτερεύουν και γνωρίζουμε γιατί. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ακόμη και να αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις φυλετικές ανισότητες στην Αμερική», κρίνει ο Μπάιντεν.

«Αντί να προσπαθήσει να καλμάρει τα νερά, ρίχνει λάδι σε όλες τις φωτιές», συνεχίζει το πρώην δεξί χέρι του Μπαράκ Ομπάμα. «Η βία δεν είναι πρόβλημα στα δικά του μάτια, είναι πολιτική στρατηγική. Όσο περισσότερη, τόσο καλύτερα γι’ αυτόν», καταγγέλλει.

Ο Μπάιντεν και η υποψήφια αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις συναντήθηκαν προχθές Τετάρτη με την οικογένεια του Τζέικομπ Μπλέικ, αφροαμερικανού πατέρα οικογένειας που τραυματίστηκε την Κυριακή από πολλές σφαίρες στην πλάτη που του έριξε λευκός αστυνομικός στην Κενόσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν.

Τα γεγονότα αναζωπύρωσαν την οργή στις ΗΠΑ για τον ρατσισμό και την αστυνομική βία. Οι διαδηλώσεις εκτραχύνθηκαν στην Κενόσα, όπου ξέσπασαν βίαια επεισόδια με δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματίες.

Remember: every example of violence Donald Trump decries has happened on his watch. Under his leadership. During his presidency.