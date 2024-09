Καταιγίδα «Boris»: Εικόνες καταστροφής από την Κεντρική Ευρώπη

Στη Ρουμανία τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η Αυστρία ανακοίνωσε δύο νέους θανάτους, δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών, έπειτα από τον θάνατο ενός πυροσβέστη μία ημέρα πριν.

Στην Τσεχία, η αστυνομία επιβεβαίωσε στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο τον θάνατο ενός ανθρώπου που πνίγηκε, όπως και το ότι αγνοούνται επτά άνθρωποι.

Από την πλευρά της, η πολωνική αστυνομία έκανε λόγο για τέσσερα θύματα στις πλημμυρισμένες περιοχές, με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει μία άμεση βοήθεια ύψους ενός δισεκατομμυρίου ζλότι, ήτοι 235 εκατομμυρίων ευρώ.

??Central #Europe is facing catastrophic flooding, with several deaths reported, including a person drowning in #Poland and a rescue worker in #Austria. Thousands of residents have been evacuated in the #Czech Republic as intense rains from low-pressure system Boris cause… pic.twitter.com/t84ep36q2O