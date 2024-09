Καταιγίδα «Boris»: Εικόνες καταστροφής από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες από τη Ρουμανία έως την Πολωνία τις τελευταίες ημέρες.

Οι κάτοικοι πολλών περιοχών στην Πολωνία και την Τσεχία έσπευσαν να απομακρυνθούν σήμερα από τις περιοχές που ζουν, την ώρα που άλλοι στην κεντρική Ευρώπη ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις καθαρισμού στον απόηχο των χειρότερων πλημμυρών εδώ και δύο δεκαετίες, οι οποίες άφησαν πίσω τους ένα μονοπάτι καταστροφής και έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

Οι παραμεθόριες περιοχές μεταξύ της Τσεχίας και της Πολωνίας επλήγησαν σφόδρα το Σαββατοκύριακο, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις, που σάρωσαν την περιοχή από την περασμένη εβδομάδα και η άνοδος της στάθμης των ποταμών είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν γέφυρες, οδήγησαν σε εκκενώσεις και κατέστρεψαν αυτοκίνητα και κατοικίες.

Σήμερα το απόγευμα, ο δήμαρχος της Νίσα, μιας πόλης με πληθυσμό άνω των 40.000 ανθρώπων στη νότια Πολωνία, ζήτησε από τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή άμεσα, αφότου ένα κοντινό φράγμα υπέστη ζημιές.

Στη βορειοανατολική πόλη Οστράβα της Τσεχίας, ένα φράγμα που έσπασε στον ποταμό Όντρα, στη συμβολή του με τον ποταμό Οπάβα, προκάλεσε πλημμύρες στη βιομηχανική ζώνη της πόλης, μεταξύ άλλων στο χημικό εργοστάσιο BorsodChem. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν επίσης από αστικές περιοχές.

??Dramatic flooding across Central Europe left at least half a dozen people dead as forecasters warned of more rain to come Read more here ??https://t.co/AQoyOhAmHKpic.twitter.com/ga57vgdImJ — The Telegraph (@Telegraph) September 16, 2024

Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών

Στη Ρουμανία, από τις πλημμύρες έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες. Ένας Αυστριακός πυροσβέστης πέθανε χθες. Στο κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας, που περιβάλλει τη Βιέννη, δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών βρέθηκαν πνιγμένοι στα σπίτια τους, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας.

Η πολωνική αστυνομία είπε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στην Πολωνία και στην Τσεχία τρεις, σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας.

Οι προετοιμασίες

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα και η ουγγρική πρωτεύουσα Βουδαπέστη προετοιμάζονται επίσης για πιθανές πλημμύρες, καθώς η στάθμη του ποταμού Δούναβη ανέβηκε.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουγγαρίας Σαντόρ Πίντερ είπε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μην υπερχειλίσουν ο ποταμός και οι παραπόταμοί του, τονίζοντας πως έως και 12.000 στρατιώτες βρίσκονται σε ετοιμότητα για να συνδράμουν.

??Central #Europe is facing catastrophic flooding, with several deaths reported, including a person drowning in #Poland and a rescue worker in #Austria. Thousands of residents have been evacuated in the #Czech Republic as intense rains from low-pressure system Boris cause… pic.twitter.com/t84ep36q2O — Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) September 15, 2024

Κατάσταση φυσικής καταστροφής

Σε όλες τις περιοχές τις οποίες οι αρχές κήρυξαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής για μια περίοδο 30ημερών, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι ή δεν έχουν νερό, δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο και τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων έχουν διακοπεί.

Νωρίτερα, ο Τουσκ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με αξιωματούχους άλλων χωρών των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

«Θα παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τις ζημιές», δήλωσε ο Τουσκ.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Πολωνίας κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τις πληγείσες περιοχές και γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει 1 δισεκατομμύρια ζλότι για τη βοήθεια των θυμάτων.

La planète a un message pour vous...#Inondations en cours en Europe Centrale suite à la tempête #Boris Ici à Purkersdorf, 15km à l'ouest de Vienne en Autriche.#climatpic.twitter.com/g1GE495Tz9 — Sabine Grataloup (@sabine_38) September 15, 2024

Ο Σίμον Κρίσταν, ηλικίας 16 ετών, από την πόλη Λάντεκ Ζντροτζ, έκανε λόγο για «απίστευτες» απώλειες από τις πλημμύρες.

«Η πόλη είναι σαν να ζει μια Αποκάλυψη… είναι μια πόλη-φάντασμα», περιέγραψε.

Σε πλάνα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters διακρίνεται μια πόλη που έχει κατακλυστεί από συντρίμμια και λάσπη.

«Ο Αρμαγεδδών… Στην κυριολεξία τα πάντα διαλύθηκαν, διότι δεν έχουμε πλέον ούτε μια γέφυρα. Στο Λάντεκ, όλες οι γέφυρες εξαφανίστηκαν. Έχουμε πρακτικά αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε στο Ρόιτερς, ο 70χρονος Τζέρζι Αντάμτσικ.

Σε ορισμένες πόλεις, όπως στην πολωνική κοινότητα Κλόντζκο, η στάθμη του νερού άρχισε να υποχωρεί, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής: δρόμοι έχουν κατακλυστεί από συντρίμμια, τζάμια έχουν σπάσει και κολόνες φωτισμού έχουν καταστραφεί.

Σε απόσταση δύο ωρών από εκεί, η τσεχική πόλη Κρνοφ είναι αντιμέτωπη με μια «καταστροφή» την επομένη των άνευ προηγουμένου πλημμυρών.

?????? TEMPÊTE BORIS - La tempête #Boris ravage l’Europe centrale et orientale avec des pluies torrentielles et des inondations. Certaines villes sont complètement sous les eaux. On compte au moins 8 morts et plusieurs personnes disparues. pic.twitter.com/gvlPLXzIWs — DirectFR_ (@DirectFr_) September 15, 2024

«Όλα τα πεζοδρόμια έχουν καταστραφεί, τα πάντα έχουν ανατραπεί εδώ, είναι ένας εφιάλτης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελίσκα Κοκρέσκα, μια συνταξιούχος. «Θα χρειαστεί μία αιωνιότητα για να τα επαναφέρουμε όλα σε τάξη».

Στο Γιέσενικ μια τσέχικη παραμεθόριο πόλη που πλημμύρισε χθες, μια επιχείρηση καθαρισμού ξεκίνησε, αφότου υποχώρησαν τα νερά, αποκαλύπτοντας ένα τοπίο με κατεστραμμένα αυτοκίνητα και χαλάσματα στους δρόμους.

«Το ύψος του νερού που κατέκλυσε τους δρόμους έφθανε τα δύο μέτρα… Υπάρχουν πολλά, πολλά κατεστραμμένα οχήματα», είπε ο κάτοικος Ζντένεκ Κούζιλεκ. «Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει νερό, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα».

Δραματική η κατάσταση και στην Αυστρία

Νοτιότερα, στην Αυστρία, η κατάσταση «παραμένει δραματική», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου η Γιοχάνα Μικλ-Λάιτνερ, κυβερνήτρια του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας.

Δώδεκα φράγματα έσπασαν, 13 κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες από τον υπόλοιπο κόσμο και περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί για να σώσουν εκείνους που απειλούνται.

«Νιώθω ανακούφιση που είμαστε όλοι ασφαλείς, όπως επίσης τα άλογα και τα ζώα», δήλωσε, εμφανώς σοκαρισμένη, η Τζαροσλάβα Κάουφμαν, μια κάτοικος, στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF.

???? Cyclone Boris swept through Central and Eastern Europe, — media. Populated areas in Poland, the Czech Republic, Romania and Moldova suffered from flooding. Stay safe folks. pic.twitter.com/iL6INy5uGZ — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 15, 2024

Στη Βιέννη, όπου οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, τέσσερις γραμμές του μετρό δεν λειτουργούν, καθώς το δίκτυο απειλείται από τον ποταμό Βιεν και το κανάλι του Δούναβη που διαρρέουν την πρωτεύουσα.

Πολλοί μαθητές δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο, όπως η Λέα, 18 ετών. Μια ημέρα ανάπαυσης, την οποία εκείνη εκτιμά, «ακόμα κι αν η κατάσταση είναι σίγουρα σοβαρή».

Όπως άλλα σκάφη, ένα ποταμόπλοιο που επρόκειτο να ταξιδέψει για τη Βουδαπέστη, δεν μπορεί να αποπλεύσει και παραμένει εγκλωβισμένο στην αποβάθρα μεταφέροντας 102 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ελβετούς, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία Thurgau Travel.

«Οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο ισχυρές που οι βροχομετρικοί χάρτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν έντονα χρώματα για να δείξουν τις σφοδρότερες βροχές, ξέμειναν από αποχρώσεις και χρησιμοποιούσαν το λευκό», σχολίασε η Χάνα Κλόκε, μια καθηγήτρια υδρολογίας του βρετανικού πανεπιστημίου του Ρίντινγκ.

Πριν από αυτήν την καταιγίδα, «η κεντρική και ανατολική Ευρώπη είχαν γνωρίσει ένα αποπνικτικό καλοκαίρι, με συνθήκες ξηρασίας σε πολλές περιοχές», επισήμανε η ίδια, κάνοντας λόγο για ένα είδος καταστάσεων «ολοένα και συχνότερων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής».

??? La tempête #Boris ravage l'Europe centrale et provoque des dégâts "catastrophiques" : "Le pire est à venir, des gens sont coincés dans leurs maisons remplies d’eau et des pompiers doivent les secourir." Récit et témoignages ?? @le_Parisien 1/9https://t.co/CLx3o2ZQI3pic.twitter.com/wiNWJ6GaeJ — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) September 15, 2024

Στην ανατολική Ρουμανία, όπου χωριά και πόλεις βυθίστηκαν κάτω από το νερό το Σαββατοκύριακο, ο Εμίρ Ντραγκόμιρ, ο δήμαρχος της ΣλομπότζιαΚο?νάτσι, δήλωσε στη ρουμανική τηλεόραση ότι ορισμένοι άνθρωποι έμειναν μονάχα με τα ρούχα που φορούσαν.

Στη Σλομπόζια Κονάτσι, είναι αδύνατον να εκτιμηθεί επί του παρόντος το εύρος της καταστροφής, σύμφωνα με τον δήμαρχο Εμίλ Ντραγκόμιρ, που απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ απηύθυνε έκκληση για δωρεές προς όφελος δεκάδων παιδιών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.