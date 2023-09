Καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες σε περιοχές της Νέας Υόρκης - Βίντεο

Έως και 13 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένονταν έως και 18 εκατοστά βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul. “Πρόκειται για μια επικίνδυνη, απειλητική για τη ζωή καταιγίδα“, δήλωσε η Hochul σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό NY1.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν νερό να τρέχει σε σταθμούς του μετρό και υπόγεια και να φτάνει μέχρι την κορυφή των τροχών των αυτοκινήτων σε τμήματα του Μπρούκλιν και αλλού.

Subways in #Brooklyn turning into rivers. #NYwx

Η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών, η οποία διαχειρίζεται τις γραμμές του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου, προέτρεψε τους κατοίκους της πολυπληθέστερης πόλης της χώρας να μείνουν στα σπίτια τους αν μπορούν. Σχεδόν όλες οι γραμμές του μετρό διακόπηκαν, άλλαξαν διαδρομή ή λειτουργούσαν με καθυστερήσεις, ενώ δύο από τις τρεις γραμμές του σιδηροδρόμου Metro-North διακόπηκαν.

Major floods due to extreme rains in the Brooklyn of New York ???? (29.09.2023)

