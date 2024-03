Καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι «σάρωσαν» πολιτείες των ΗΠΑ - Τρεις νεκροί

«Είναι μια απόλυτη καταστροφή», δήλωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης Ίντιαν Λέικς που βρίσκεται στην πολιτεία αυτή. «Ποτέ σε όλη τη ζωή μου δεν είχα δει κάτι τέτοιο», είπε η Άμπερ Φέιγκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, «στο κέντρο της πόλης» η κατάσταση είναι «αληθινά πολύ κακή».

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κάμπινγκ με τροχόσπιτα στο Γουίντσεστερ, στη γειτονική πολιτεία της Ιντιάνα, στη διάρκεια ενός ανεμοστρόβιλου, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

Hearing reports of causalities from the powerful tornadoes in northwestern Ohio pic.twitter.com/Vjz0anZZQD