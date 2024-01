Κατάληψη πλοίου ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey ανέφερε ότι στο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι ενώ στη συνέχεια το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης του πλοίο AIS απενεργοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την Empire Navigation, με την οποία επικοινώνησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επαφή με το δεξαμενόπλοιο St. Nikolas χάθηκε περίπου στις 06:30 ώρα Αθήνας καθώς έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, κοντά στο Sohar. Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπηκόοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας.

Το πλοίο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Μπάσρα (Basrah) του Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 τόνων αργού πετρελαίου με προορισμό την Aliaga (Τουρκία), μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Όπως αναφέρθηκε από την διαχειρίστρια εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το πλοίο St.Nikolas.

Τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για νέο περιστατικό χάους στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής, ενώ η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνει ότι το περιστατικό κατεγράφη στα ύδατα μεταξύ Ομάν και Ιράν στην είσοδο – έξοδο των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Ambrey είπε ότι «έξι μαυροντυμένοι ένοπλοι» επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Οι άνδρες κάλυψαν τις κάμερες παρακολούθησης κατά την εισβολή.

