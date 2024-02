Καταλονία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασίας

Τα μέτρα αφορούν περίπου 200 χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις, περιλαμβανομένης της Βαρκελώνης. Υιοθετήθηκαν καθώς το επίπεδο στους ταμιευτήρες νερού έπεσε στο 16% της χωρητικότητάς τους.

Η τοπική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 5% και, μεταξύ άλλων, πλέον θα απαγορεύεται να πλένουν τα αυτοκίνητά τους ή να γεμίζουν τις πισίνες τους. Οι αγρότες πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση νερού κατά 80%.

The Sau reservoir is showing cracks as it reaches its historic minimum in Osona, #Spain, on January 22, 2024. At 5% of its capacity, the reservoir is the most visible sign of the drought in Catalonia, which is about to enter a drought emergency. pic.twitter.com/jxsbErEhzZ