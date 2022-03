Kατάπαυση του πυρός για το πρωί της Τετάρτης ανακοίνωσε η Ρωσία - Φόβοι για νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο -LIVE εικόνα

Κατάπαυση του πυρός για τον σχηματισμό ανθρωπιστικών διαδρόμων σε περιοχές της Ουκρανίας την Τετάρτη, ανακοίνωσε η Ρωσία, ενώ παράλληλα εντείνονται οι φόβοι για νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ το πρωί της Τετάρτης, ώστε να απομακρυνθούν άμαχοι από τις περιοχές των συγκρούσεων της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε απόψε μια νέα κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση των αμάχων από τις πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας.

Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ από τις 9.00 (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Τετάρτης, 9 Μαρτίου.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους» ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η πρόταση αυτή θα μεταφερθεί στις ουκρανικές αρχές που θα πρέπει, όπως και χθες, να επιβεβαιώσουν μέχρι τα μεσάνυχτα (02.00 ώρα Ελλάδας) το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων και από ποια ώρα θα μπορούν να λειτουργήσουν.

Οι πρώτοι διάδρομοι εκκένωσης για τους αμάχους άνοιξαν σήμερα το πρωί, ιδίως στο Σούμι, στα βορειοανατολικά, απ' όπου αναχώρησαν δύο αυτοκινητοπομπές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι εκκενώσεις συνεχίζονται επίσης και στην περιοχή του Κιέβου.

Σε άλλες πόλεις, όπως στην Μπούτσα, στα βόρεια της Μαριούπολης, οι άμαχοι παραμένουν μπλοκαρισμένοι.

ΗΠΑ: Ρωσική φάλαγγα προωθείται στο Κίεβο από βορειοανατολικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν σήμερα ότι μια νέα ρωσική φάλαγγα προωθείται προς το Κίεβο από τα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας ενώ η πρώτη, που κατέβηκε από τα βόρεια, παραμένει ακινητοποιημένη εδώ και πολλές ημέρες έξω από την πόλη.

#KIEV#BREAKING Russian Armed Forces only 10 KM away from the eastern suburbs of Kiev City! Brovary City is now contested! pic.twitter.com/cUF3p8yk7X — WarMaps (@maps_ukraine) March 8, 2022

«Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι (οι Ρώσοι) αρχίζουν να προσπαθούν να προωθηθούν στο Κίεβο από τα βορειοανατολικά», είπε στους δημοσιογράφους ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας. «Εκτιμούμε ότι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την πόλη», πρόσθεσε.

Οι Ουκρανοί απέκρουσαν τις προσπάθειες των Ρώσων να καταλάβουν Χάρκοβο και Μικολάγιφ

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν νωρίτερα τις προσπάθειες των Ρώσων στρατιωτών να μπουν στο Χαρκίβ και απέτρεψαν μια επιχείρηση 120 αλεξιπτωτιστών κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, τον Όλεχ Σινεχούμποφ.

Οι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν στη μεθοριακή πόλη Βοβτσάνσκ, που απέχει 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χαρκίβ, όμως αποκρούστηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις, είπε ο Σινεχούμποφ.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ολέξι Αρέστοβιτς, τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν κατ' επανάληψη να καταλάβουν το Μικολάγιφ, στα νότια, αλλά απωθήθηκαν. «Θα χρειάζονταν δεκαπλάσιες δυνάμεις για να πάρουν το Μικολάγιφ», σχολίασε.

«Το Κίεβο θα πέσει εντός των επόμενων 24-96 ωρών»

Στο μεταξύ, το αμερικανικό think tank, Institute for the Study of War (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου), εκτιμά πως εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών επίκειται η τελική επίθεση του ρωσικού στρατού στο Κίεβο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάλυσή του το Ινστιτούτο, οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά περίχωρα του Κιέβου, με την επίθεση να τοποθετείται χρονικά εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών.

Μάλιστα, το Ινστιτούτο υποστηρίζει πως οι Ρώσοι αυξάνουν τις προμήθειες τους και ενισχύονται, τη στιγμή που πραγματοποιούν επιθέσεις με το πυροβολικό και από αέρος για να «αποδυναμώσουν την άμυνα και να εκφοβίσουν τους υπερασπιστές της πόλης» πριν από τη μεγάλη επίθεση.

«Εάν τα ρωσικά στρατεύματα μπόρεσαν να ανεφοδιαστούν, να αναδιοργανωθούν και να σχεδιάσουν σκόπιμες και συντονισμένες ταυτόχρονες επιχειρήσεις κατά μήκος των περιοχών που έχουν περικυκλώσει με κατεύθυνση την πρωτεύουσα, τότε αυτή η επιχείρηση μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη σε σχέση με τις προηγούμενες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα ρωσικά στρατεύματα στη νότια Ουκρανία συνεχίζουν να κινούνται προς τα δυτικά προς το Μικολάγιεβ και την Οδησσό, εντείνοντας παράλληλα τις επιθέσεις βόρεια προς τη Ζαπορίζια και τα ανατολικά προς τη Μαριούπολη και το Ντονμπάς.

#Russian tanks seen in the village of #Bohdanivka, just 25 km northeast of #Kiev. It is the Russian spearhead of the eastern front whose objective is to encircle the capital.#UkraineRussianWar#RussianUkrainianWarpic.twitter.com/gJ2yrQyAnd — ??????????????T ?? (@mohamejjjj) March 8, 2022

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Ινστιτούτο, τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα κινούνται προς το Μικολάγεφ, αναζητώντας ενδεχομένως μια διαδρομή για να παρακάμψουν την πόλη και να συνεχίσουν την προέλαση προς την Οδησσό.

In #Odessa, #Ukraine?, hundreds of volunteers were hard at work today to fill sandbags. Those are then sent to official buildings, hospital, police stations to protect them in case of a Russian assault. #UkraineUnderAtta?k#UkraineInvasionpic.twitter.com/qLyKILjM8W — Guillaume Ptak (@guillaume_ptak) March 8, 2022

Δείτε τον χάρτη:

Δείτε αναλυτικά την έκθεση του αμερικανικού think tank:

Δείτε LIVE εικόνα:

Η Πολωνία προσφέρει μαχητικά για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η Πολωνία είναι έτοιμη να αναπτύξει όλα τα μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 που διαθέτει στην αεροπορική βάση Ραμστάιν της Γερμανίας και να τα θέσει στη διάθεση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, η Βαρσοβία προέτρεψε τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ οι οποίες διαθέτουν τέτοια αεροπλάνα ρωσικής κατασκευής να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Τη Δευτέρα, μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ πίεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να διευκολύνει τη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών από την Πολωνία και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης στην Ουκρανία, μετά την έκκληση που απηύθυνε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι αρχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας (…) είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε, αμέσως και χωρίς χρέωση, όλα τα MiG-29 στην αεροπορική βάση Ραμστάιν και να τα θέσουμε στη διάθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών» ανέφερε το υπουργείο.

«Παράλληλα, η Πολωνία ζητά από τις ΗΠΑ να μας παράσχει χρησιμοποιημένα αεροσκάφη με αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητας. Η Πολωνία είναι έτοιμη να τηρήσει τους όρους αγοράς των αεροσκαφών», προστίθεται στην ανακοίνωση.