Κατάρ: «Απερίσκεπτες οι δηλώσεις Νετανιάχου, ντροπιαστική προσπάθεια να δικαιολογηθεί η δειλή επίθεση» - Real.gr

Το Κατάρ καταδίκασε τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τις οποίες καλούσε τη Ντόχα να απελάσει την ηγεσία της Χαμάς, ειδάλλως απείλησε με νέα χτυπήματα. Σε ανακοίνωση του το Κατάρ κάνει λόγο για «ντροπιαστική προσπάθεια… να δικαιολογηθεί η δειλή επίθεση που είχε ως στόχο το έδαφος του Κατάρ», καθώς και για «ρητές μελλοντικές απειλές παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας».

«Ο Νετανιάχου γνωρίζει πολύ καλά ότι η φιλοξενία του γραφείου της Χαμάς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης του Κατάρ που ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», συνέχισε το Κατάρ.

«Γνωρίζει επίσης πολύ καλά τον ρόλο του γραφείου στη διευκόλυνση πολυάριθμων ανταλλαγών και εκεχειριών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί ευρέως από τη διεθνή κοινότητα και έχουν φέρει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες και τους Ισραηλινούς ομήρους που έχουν απόλυτη ανάγκη βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας από την σκληρότητα που επικρατεί από τις 7 Οκτωβρίου», πρόσθεσε.

«Τέτοιες δηλώσεις δεν προκαλούν έκπληξη, δεδομένου ότι προέρχονται από ένα άτομο που βασίζεται σε εξτρεμιστική ρητορική για να κερδίσει τις εκλογές και καταζητείται από τη διεθνή δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας καθημερινά αυξανόμενες κυρώσεις — παράγοντες που μόνο ενισχύουν την απομόνωσή του στο διεθνές γίγνεσθαι», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε στα αγγλικά έστειλε αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο. «Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχουμε και εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου. Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη βαρβαρότητα εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου;» διερωτήθηκε ο Νετανιάχου. «Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν αυτό το ειδεχθές έγκλημα, όπου και αν βρίσκονται. Και επίσης, δύο εβδομάδες αργότερα, ψήφισε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες», προσέθεσε.

Το Ισραήλ ακολούθησε αυτή την προσέγγιση, είπε ο Νετανιάχου, κατηγορώντας το Κατάρ ότι προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκράτες, χρηματοδοτεί τη Χαμάς και παρέχει επαύλεις στους ηγέτες της.

«Έτσι, κάναμε ακριβώς ό,τι έκανε η Αμερική όταν κυνήγησε τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και όταν σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου.

Υποστήριξε επίσης ότι οι χώρες που χειροκρότησαν τις ΗΠΑ για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera, Times of Israel