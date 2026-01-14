Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης - Συναγερμός στο Κατάρ - Real.gr

Σύσταση για αποχώρηση από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ το βράδυ της Τετάρτης δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δεν σχολίασε την πληροφορία.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.

Satellite imagery of Al Udied Airbase in Qatar yesterday shows no surge in U.S. Air Force assets or really any signs of heightened or impending military operations thus far. Only ~4 C17A Globemaster transports, no B52H long-range bombers [B52Hs have been sent to Qatar before],… pic.twitter.com/nrZypBGWBQ — CAIRO X (@egypt_warfare) January 14, 2026

Ιράν: Προειδοποιεί περιφερειακές χώρες ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης



Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέβηκε σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος.

Ιράν: «Θα κάνουμε γρήγορα τη δουλειά μας» λέει ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, μετά τη καταδίκη του 26χρονου διαδηλωτή

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, τις οποίες οι αρχές χαρακτηρίζουν «ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Αν κάποιος έχει βάλει φωτιά σ’ έναν άνθρωπο, τον έχει αποκεφαλίσει πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ στη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλακή, στην οποία κρατούνται πρόσωπα που συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Στο μεταξύ, η διακοπή του Ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη διαδοχική ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks.

«Την ώρα που η διακοπή του Ίντερνετ βρίσκεται πλέον στην 132η ώρα της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα. Η αληθινή έκταση των σκοτωμών αποκρύπτεται λόγω της απουσίας συνδεσιμότητας», υπογράμμισε η Netblocks.

Ιράν: Στους 2.571 οι νεκροί, αγωνία για τον 26χρονο που σχεδιάζουν να εκτελέσουν σήμερα – Με πολύ ισχυρή δράση απειλεί ο Τραμπ

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Iran’s clerical rulers face their toughest challenge in decades, but despite nationwide protests and mounting foreign pressure, analysts say the Islamic Republic’s security elite shows no sign of cracking https://t.co/bodngbo3th pic.twitter.com/OWLOBln95k — Reuters (@Reuters) January 14, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ιράν θα πρέπει να «επιδείξουν ανθρωπιά» στον χειρισμό των μαζικών διαδηλώσεων που σαρώνουν τη χώρα, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε «πολύ ισχυρή δράση» εάν αρχίσει να απαγχονίζει διαδηλωτές. Στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας βρίσκεται η υπόθεση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, ιδιοκτήτη καταστήματος ρούχων, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν και, σύμφωνα με συγγενείς του, καταδικάστηκε σε θάνατο έπειτα από μια συνοπτική διαδικασία μόλις δύο ημερών.

Among those who may be at risk of execution is protester Erfan Soltani, a 26-year-old man from Alborz province. Reports indicate Iranian authorities might execute him as early as 14 January. 3/5 pic.twitter.com/1CbRBxAhau — Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 13, 2026

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου την Τρίτη έγιναν καθώς ταξίδευε από το Ντιτρόιτ προς την Ουάσιγκτον, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με ανώτατους συνεργάτες στον Λευκό Οίκο για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή επέμβαση στο Ιράν.

Ερωτηθείς ποιο είναι το μήνυμά του προς την ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Πρέπει να επιδείξουν ανθρωπιά. Έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα και ελπίζω να μην σκοτώνουν ανθρώπους».

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν μια ημέρα κλιμακούμενης πίεσης από την Ουάσιγκτον προς το καθεστώς του Ιράν, με τον Τραμπ να εξετάζει στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας και να καλεί τους διαδηλωτές να «καταλάβουν τα θεσμικά όργανα».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ θα εξαρτηθούν από το εάν το Ιράν προχωρήσει στην εκτέλεση διαδηλωτών. «Αν τους απαγχονίσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε στο CBS. «Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, αν κάνουν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. “We don’t want to see what’s happening in Iran happen,” he said. “It’s not gonna work out good.” Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026

Οι τελευταίες προειδοποιήσεις του προέδρου προς το Ιράν έρχονται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την έγκρισή του για μια στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα με στόχο τη σύλληψη του ισχυρού άνδρα της χώρας, του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η ώθηση του Τραμπ για ενεργή στήριξη των διαδηλωτών στο Ιράν, ενδεχομένως και με στρατιωτικά πλήγματα, θα συνιστούσε μια πολύ πιο τολμηρή και επικίνδυνη κίνηση. Οποιαδήποτε επίθεση —με στόχο την απομάκρυνση της ηγεσίας ενός από τους στρατηγικούς αντιπάλους των ΗΠΑ— θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τον Ιούνιο είχαν αποδυναμώσει τόσο πολύ το Ιράν ώστε η ικανότητά του να ανταποδώσει πλήγματα κατά αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές ενδέχεται να μην επιτύχουν την προστασία των Ιρανών διαδηλωτών, τους οποίους είχε δεσμευθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα να «διασώσει» από τη βία του καθεστώτος.

Ο πρόεδρος έχει επίσης ανακοινώσει την επιβολή δασμού 25% σε κάθε χώρα που συναλλάσσεται με το Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να αφορά περισσότερα από 100 κράτη. Ωστόσο, δεν έχει υπογράψει διάταγμα για την εφαρμογή της πολιτικής.

Ερωτηθείς εάν επιδιώκει τη δημοκρατία στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Ιδανικά, θα ήθελες να το δεις αυτό, αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να μην σκοτώνονται άνθρωποι και να υπάρχει λίγη ελευθερία για αυτούς τους ανθρώπους».