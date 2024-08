Κατάρ: Δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

«Καταδικάζω σθεναρά το αποψινό πογκρόμ στη Σαμάρεια», ανέφερε ο κ. Χέρτσογκ μέσω X, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία του βόρειου τμήματος αυτής που ονομάζεται σήμερα Δυτική Όχθη. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου επίσης επέκρινε έντονα τις «απαράδεκτες» επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «δεκάδες ισραηλινοί πολίτες, ορισμένοι μασκοφορεμένοι», όρμησαν στο χωριό «πυρπόλησαν οχήματα κι υποδομές και πέταξαν πέτρες και κοκτέιλ Μολότοφ».

Στρατιωτικοί και μέλη της συνοριοφυλακής που μετέβησαν «απομάκρυναν τους ισραηλινούς πολίτες» από το χωριό, συνέχισε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι «ισραηλινός πολίτης που ενέχεται στις βίαιες ταραχές προσήχθη και μετήχθη στην ισραηλινή αστυνομία για ανάκριση».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, νεκρός είναι ο Μαχμούντ Κάντερ Σάντα, 23 ετών, που χτυπήθηκε «από σφαίρες εποίκων». Άλλος Παλαιστίνιος χτυπήθηκε από σφαίρα στη θωρακική χώρα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, κατά την ίδια πηγή.

