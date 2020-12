Κατάργηση προστασίας των εταιρειών διαδικτύου θέλει ο Τραμπ - Απειλεί με βέτο σε νομοσχέδιο για την άμυνα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο Section 230 του νομικού πλαισίου Communications Decency Act προστατεύει τις εταιρίες του διαδικτύου από την ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες των σελίδων τους και δέχεται επίθεση από τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους που είναι μέλη του Κογκρέσου, οι οποίοι έχουν κατηγορήσει τις τεχνολογικές εταιρίες ότι καταπνίγουν τις συντηρητικές φωνές.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....