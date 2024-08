Καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις στη νότια Ιταλία: Αγνοείται μια γυναίκα και ο γιος της

«Ελπίζουμε ότι πήδηξαν και σώθηκαν ... και ότι μπορεί να είναι κάπου ζωντανοί, αλλά απ' ό,τι μου λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες», δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος Εμίλιο Νούτσο.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε μέσω του X πως 10 ομάδες έρευνας έχουν αναπτυχθεί για να βρουν τη μητέρα και το γιο και ότι η κατολίσθηση υποχρέωσε κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες και άλλα τμήματα της Ιταλίας με καταιγίδες και χαλάζι στις περιοχές του Μιλάνο και του Κόμο, καθώς και στα παράλια της Τοσκάνης.

-Date:August 27.2024

-afternoon storms brought heavy rains to Baiano (AV) and San Felice Cancello (CE). Here the streets became rivers of mud that carried away everything.

