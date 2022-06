Καταρρακτώδεις βροχές στη Βραζιλία: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί - Εικόνες καταστροφής από drone

Στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συμμετέχουν πάνω από 400 μέλη του πυροσβεστικού σώματος.

Οι έρευνες «θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή ωσότου να βρεθούν όλοι» όσοι αγνοούνται», διαβεβαίωσε ο Ουμπέρτου Φρέιρε, αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας στην Περναμπούκο.

Στη Ζαρντίμ Μοντεβέρντε, μια από τις κοινότητες που σαρώθηκαν από κατολίσθηση λάσπης, ανάμεσα στη Χεσίφι και στη Ζαμποατάου ντος Γκουαραράπες, οι έρευνες έλαβαν τέλος, καθώς ανακτήθηκαν τα πτώματα των τριών τελευταίων ανθρώπων που αγνοούνταν.

Drone footage shows the devastating aftermath of deadly floods in Brazil https://t.co/Fg0IZHTAwJpic.twitter.com/FAG6KZTxTp