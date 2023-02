Κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Κίνα: Έξι νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι - BINTEO

Η επιχείρηση χρειάστηκε να ανασταλεί εξαιτίας νέας κατολίσθησης το βράδυ της Τετάρτης, αλλά έχει πλέον ξαναρχίσει, σύμφωνα με το CCTV, που διευκρίνισε πως ο απολογισμός των θυμάτων είναι πλέον έξι νεκροί, έξι τραυματίες και 47 αγνοούμενοι.

Το κινεζικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε πως καταβάλλονται «όλες οι δυνατές προσπάθειες για να βρεθούν οι αγνοούμενοι» και κάλεσε να «μη χαθεί η ελπίδα πως θα βρεθούν», μετέδωσε από την πλευρά του το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Το να σωθούν ζωές παραμένει η προτεραιότητα υπ’ αριθμόν ένα», σύμφωνα με κλιμάκιο του υπουργείου που επικαλέστηκε το πρακτορείο, ενώ «πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να προληφθούν δευτερογενείς καταστροφές».

