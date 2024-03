Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Νεκροί θεωρούνται οι έξι αγνοούμενοι

Μετά την πρόσκρουση, η γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι κατέρρευσε στον ποταμό και έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στο λιμάνι της Βαλτιμόρης. Ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε ότι λόγω του συμβάντος αυτού τα πλοία του θα αποφεύγουν στο προσεχές μέλλον το λιμάνι της Βαλτιμόρης, ένα από τα πιο πολυσύχναστα των ΗΠΑ. Το Dali, με σημαία Σιγκαπούρης, ήταν ναυλωμένο από την εταιρεία Maersk όμως το πλήρωμά του δεν ανήκει στην εταιρεία.

Από την κατάρρευση της γέφυρας των τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, αυτοκίνητα και άνθρωποι κατέληξαν στα νερά του ποταμού. Οι διασώστες ανέσυραν δύο επιζώντες, ο ένας εκ των οποίων παραμένει στο νοσοκομείο.

«Η προκαταρκτική έρευνα υποδηλώνει ότι επρόκειτο για ατύχημα», είπε ο κυβερνήτης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη ένδειξη ότι ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

Πάνω στη γέφυρα τη στιγμή του ατυχήματος βρίσκονταν οκτώ άνθρωποι. Τη στιγμή της κατάρρευσης, στη 1.27 τοπική ώρα, εργάτες επισκεύαζαν το οδόστρωμα της γέφυρας. Τα σόναρ εντόπισαν οχήματα στο βυθό του ποταμού, σε βάθος περίπου 50 μέτρων, είπε ο Πολ Γουίντφιλντ, ο γραμματέας Μεταφορών του Μέριλαντ.

Σύμφωνα με τον Μουρ η γέφυρα πληρούσε τις προδιαγραφές και δεν είχε δομικά προβλήματα.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το ατύχημα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το πλοίο «έχασε το προωθητικό σύστημα» καθώς έφευγε από το λιμάνι και το πλήρωμα ενημέρωσε τις τοπικές αρχές ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο μια αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Το λιμάνι της Βαλτιμόρης έκλεισε μέχρι νεωτέρας. Πρόκειται για το σημαντικότερο λιμάνι των ΗΠΑ όσον αφορά τα φορτία αυτοκινήτων. Μόνο το 2022 πέρασαν από εκεί περισσότερα από 750.000 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία της λιμενικής αρχής. Είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές άνθρακα. Το κλείσιμο αυτού του μεγάλου λιμανιού στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαταράξει την αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων – από αυτοκίνητα μέχρι άνθρακα ή και ζάχαρη, κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι καθυστερήσεις και το κόστος τους.

Η καταστροφή ίσως είναι η χειρότερη κατάρρευση γέφυρας για τις ΗΠΑ από το 2007, όταν η γέφυρα I-35W έπεσε στον ποταμό Μισισιπί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι. Είναι επίσης το χειρότερο ατύχημα σε γέφυρα από πρόσκρουση πλοίου τα τελευταία 40-50 χρόνια, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Νάιτ, εμπειρογνώμονα του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών.

Το Dali είχε εμπλακεί και σε άλλο ατύχημα στην Αμβέρσα

Το πλοίο που προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι είχε εμπλακεί και σε ένα ατύχημα στο λιμάνι της Αμβέρσας το 2016. Σύμφωνα με τις βελγικές λιμενικές αρχές, στις 11 Ιουλίου 2016 είχε προσκρούσει στην προβλήτα ενώ προσπαθούσε να αποπλεύσει από τον τερματικό σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων στη Βόρεια Θάλασσα.

Η λιμενική αρχή δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τα αίτια του ατυχήματος αλλά ανέφερε ότι το πλοίο παρέμεινε αγκυροβολημένο για επισκευές για κάποιο διάστημα μετά την πρόσκρουση.

«Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα ατυχήματα αυτά ερευνώνται και τα πλοία επιτρέπεται να αποπλεύσουν μόνο αφού οι ειδικοί κρίνουν ότι είναι ασφαλές», είπε ένας εκπρόσωπος του λιμανιού της Αμβέρσας στο πρακτορείο Reuters.

Το Dali ανήκει στην Grace Ocean Pt Ltd και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Synergy Marine Corp.

