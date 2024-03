Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Ζωντανοί ανασύρθηκαν δύο άνθρωποι - Αναζητούν άλλους επτά στα νερά του ποταμού

«Πρόκειται για μια ενεργή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αυτή τη στιγμή και θα εξακολουθήσει να είναι για κάποια ώρα ακόμη», τόνισε ο Ουάλας.

«Πρέπει να ερευνήσουμε μια μεγάλη περιοχή. Σε αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του νερού, ο βυθός αλλά και το κατάστρωμα του πλοίου», σημείωσε.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης εκτίμησε ότι οι αρχές αναζητούν περισσότερους από επτά ανθρώπους. Νωρίτερα άλλοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έως και 20 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν βρεθεί στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας.

Ο Ουάλας δήλωσε ότι «το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό», όμως πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τον αριθμό τους.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ δήλωσε ότι η κατάρρευση της γέφυρας είναι «μια ανείπωτη τραγωδία».

«Πρέπει να σκεφτούμε τις οικογένειες και τους ανθρώπους που επλήγησαν, τους ανθρώπους που πρέπει να αναζητήσουμε, προς το παρόν επικεντρωνόμαστε σε αυτό», υπογράμμισε.

Ο Τζέιμς Ουάλας δήλωσε εξάλλου ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το φορτηγό πλοίο Dali με σημαία Σιγκαπούρης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι αρχές ακόμη δεν έχουν μιλήσει με τον πλοηγό του.

Τέλος, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, ο Ρίτσαρντ Ουόρλεϊ τόνισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για τρομοκρατία ή ότι (η πρόσκρουση) ήταν σκόπιμη».

??#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse

??#Baltimore | #Maryland

Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/vK4M8xW0tg