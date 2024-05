Κατάρρευση κτιρίου στη Νότια Αφρική: Επτά νεκροί, τουλάχιστον 40 παγιδευμένοι - Βίντεο

«Βρίσκονται εκεί πάνω από 24 ώρες πλέον, είναι υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα», τόνισε ο επικεφαλής των αρχών στην επαρχία Άλαν Βίντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το απόγευμα, θυμίζοντας πως σε διεθνές επίπεδο θεωρείται πως γενικά οι επιχειρήσεις διάσωσης διαρκούν τρεις ημέρες.

Video of the efforts to rescue 48 individuals who remain missing following the collapse of a multi-story construction building in George, Western Cape, South Africa, yesterday. pic.twitter.com/mvUt6uuaYE