Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Φλόριντα: Δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία, οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι έφτασαν τους 84 - Στους 76 οι αγνοούμενοι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Μία ημέρα νωρίτερα, τα σωστικά συνεργεία αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην έρευνα για επιζώντες, περνώντας στη φάση της περισυλλογής των πτωμάτων.

Ακόμη 76 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, κατά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τοπικές αρχές.

Οι έρευνες για σχεδόν δύο εβδομάδες στον σωρό των συντριμμιών αυτής που ήταν 12ώροφη πολυκατοικία μπροστά στη θάλασσα στην κοινότητα Σέρφσαϊντ δεν επέτρεψε να ανασυρθεί κανένας επιζών, πέρα από έναν έφηβο λίγες ώρες μετά την καταστροφή.

Μολαταύτα «προσευχόμαστε ακόμα για ένα θαύμα», δήλωνε χθες ο δήμαρχος του μικρού δήμου των 6.000 κατοίκων, ο Τσαρλς Μπερκέτ, διαβεβαιώνοντας ότι επιμένει να μην «έχει εγκαταλείψει όλες τις ελπίδες».

Τη 15η ημέρα επιχειρήσεων, τα μέλη των σωστικών συνεργείων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη 01:20 – την ώρα που κατέρρευσε το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου.

