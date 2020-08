Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν - Έκκληση της οικογένειας του αφροαμερικανού να τερματιστούν οι ταραχές - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa

Τη συνέντευξη Τύπου οργάνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας, ενώ πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι ετοιμάζονταν για την τρίτη νύχτα ταραχών μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μπλέικ, καθώς άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου του για να ελέγξει πώς ήταν οι τρεις μικροί γιοι του (3, 5 και 8 ετών), από λευκό αστυνομικό που τον πυροβόλησε εξ επαφής από πίσω.

Νωρίτερα χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουισκόνσιν Τόνι Έβερς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διαμηνύοντας ότι θα αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς για να αντιμετωπίσουν όσους διαπράττουν λεηλασίες και εμπρησμούς. Στην Κενόουσα έχουν καταγραφεί εκτεταμένες φθορές σε δημόσια κτίρια και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

"My family is very diverse..."

At today's news conference, #JacobBlake's father just opened his tribute to his son by reciting Al-Fatiha, the first chapter of the Qur'an that Muslims recite in ritual prayer. pic.twitter.com/FMYSGW7CIk