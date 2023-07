Κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στη Γέφυρα της Κριμαίας: Γονείς σκοτώθηκαν στις εκρήξεις, τραυματίστηκε η κόρη τους

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ (νότια).

Το κορίτσι που τραυματίστηκε πάνω στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στη ρωσική πόλη Τεμριούκ, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο αντιπροσώπους της δομής υγείας.

Το τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από το οποίο διέρχονται αυτοκίνητα και συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία έχει υποστεί ζημιά, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών.

Η ζημιά εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

Νωρίτερα, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, παρότρυνε μέσω Telegram τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να αποφύγουν να μετακινηθούν μέσω της γέφυρας που τη συνδέει με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Έκανε λόγο για κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στην υποδομή, χωρίς να δώσει καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

