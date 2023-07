Κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στη Γέφυρα της Κριμαίας: Γονείς σκοτώθηκαν στις εκρήξεις, τραυματίστηκε η κόρη τους - ΕΙΚΟΝΕΣ από το σημείο

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ (νότια).

Το κορίτσι που τραυματίστηκε πάνω στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στη ρωσική πόλη Τεμριούκ, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο αντιπροσώπους της δομής υγείας.

"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj