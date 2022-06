Καταστροφή και θάνατος στο Αφγανιστάν: Αγγίζουν τους 1000 οι νεκροί από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ

Death toll from earthquake in #Afghanistan rises to 950 with 610 people injured – Reuters

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, ως το Πακιστάν και την Ινδία, ανακοίνωσε το EMSC.

Δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε σχεδόν στην ίδια περιοχή την ίδια ώρα, σύμφωνα με το USGS.

«Δυστυχώς χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, από τον οποίο σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια», ανέφερε ο Μπιλάλ Καρίμι, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, στο Twitter.

In #Afghanistan , a powerful earthquake killed 280 people and injured more than 600 with varying degrees of severity. pic.twitter.com/QKsLo06sWS

«Καλούμε όλες τις υπηρεσίες αρωγής να στείλουν αμέσως ομάδες στην περιοχή για να αποτραπεί περαιτέρω καταστροφή», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 255 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Σαλαχουντίν Αγιούμπι αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην επαρχία Χοστ σκοτώθηκαν άλλοι 25 άνθρωποι και 90 έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ο απολογισμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς κάποια από τα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές στα βουνά και θα χρειαστεί χρόνος για να συλλέξουμε λεπτομέρειες», σημείωσε ο Αγιούμπι.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για να φτάσουν στους τραυματίες και να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα στους πληγέντες.

Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια στους δρόμους ενός χωριού. Τοπικές πηγές από την επαρχία Πακτίκα ανέφεραν ότι λόγω του σεισμού σημειώθηκε κατολίσθηση.

At least 280 people were killed and hundreds more injured after a powerful earthquake hit southeastern Afghanistan, state media reports.

Victims were being airlifted by helicopters and treated in clinics https://t.co/UsYONDuMIjpic.twitter.com/VWGmoIHQCD